Udinese-Fiorentina, il match report

Tante ripartenze per l’Udinese (14) e recuperi (108 contro i 58 della Fiorentina) che però si svigoriscono nella poca precisione offensiva degli attaccanti che troppo spesso devono sacrificarsi per aiutare la squadra: solo 2 tiri in porta infatti sugli 11 complessivi contro i 5 (su 7) della Fiorentina, meno intensa ma più precisa. I bianconeri devono ringraziare Musso come sempre provvidenziale (4 parate) e il palo che ferma i viola. Qui il match report completo della Lega Serie A