Udinese-H. Verona: fischia Eugenio Abbattista

Le designazioni della 5a giornata di ritorno di campionato che andrà in scena al Friuli domenica alle ore 12.30:

ABBATTISTA

GIALLATINI – PAGANESSI

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: TOLFO

12 presenze in Serie A per il fischietto di Molfetta in cui ha estratto 49 gialli, nessun rosso e ha fischiato 3 rigori. Ha incontrato l’Udinese in una sola occasione, ovvero nel pareggio con l’Empoli del 3 febbraio 2016, occasione in cui estrasse per i bianconeri 6 cartellini gialli. E’ invece ben conosciuto dal Verona che ha diretto 11 volte (5V 4P 2S).

Eugenio Abbattista rischiò la morte nel 2016, di ritorno dal match dello stadio Arechi tra Salernitana e Virtus Entella, schiantandosi a bordo della propria auto contro un tir in sosta lungo l’autostrada A/16 Napoli Canosa. L’auto di Abbastista venne distrutta e terminò la propria corsa in una scarpata, l’autista del tir, invece, scappò senza prestare soccorso.

Decisivo l’intervento di un irpino, Ciro Carbone, un operatore della Croce Rossa fuori servizio che, attraversando di corsa a piedi l’autostrada – a suo rischio e pericolo – prestò i primi, decisivi, soccorsi.