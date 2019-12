Udinese i numeri infernali dal 2015: 221 gol presi, nessuno ha fatto peggio

La classifica complessiva dal 2015/16 ad oggi, ovvero da quando è iniziato l’inesorabile declino dell’Udinese, vede la classifica bianconera con numeri a dir poco allarmanti. La peggior difesa in questo lasso di tempo (escludendo ovviamente le squadre apparse in massima serie solo nell’ultimo periodo o retrocesse): la squadra di Pozzo, fissata con la retroguardia a tre come se fosse un dogma, ha preso la bellezza (si fa per dire) di 221 reti, nessuno ha fatto peggio. 1,6 gol a partita netti netti. Se si somma il terzo peggior attacco con 131 gol fatti (,0,9 gara), si capirà come mai parlare di crisi non è propriamente mettere pressione ai giocatori.

Forse la società dovrebbe analizzare bene questi numeri prima di visionare giocatori misconosciuti sui suoi famosi video. Perché in campo ci vanno loro non i 10 allenatori che si sono susseguiti senza riuscire a cambiare il corso degli eventi.