Queste le designazioni della 35a giornata di campionato in scena al Friuli:

UDINESE – JUVENTUS Giovedì 23/07 h. 19.30

IRRATI

PRENNA – IMPERIALE

IV: AURELIANO

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

Non sorride all’Udinese il bilancio di Irrati che ha diretto i friulani in 8 occasioni, fischiando 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre ha diretto la Juve in 12 match, terminati con 10 vittorie bianconere, 2 pareggi e nessuna sconfitta.