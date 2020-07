Udinese-Juventus, numeri e statistiche della sfida in programma al Friuli

Con sette vittorie e un pareggio la Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite contro l’Udinese in Serie A. Juan Musso è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (12); l’ultimo portiere dell’Udinese che ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A era stato Samir Handanovic (17 clean sheet nel 2011/12). Cristiano Ronaldo è a un solo gol di distanza da Felice Borel (31 reti nel 1933/34), miglior marcatore in un singolo campionato con la maglia della Juve. L’attaccante è il calciatore più vecchio dal 1948 a segnare trenta gol in un grande campionato.

Il suo predecessore è Ronnie Rooke, centravanti dell’Arsenal del secondo dopoguerra, che nella stagione 1947/48 di First Division mise a segno 33 reti, diventando capocannoniere e campione d’Inghilterra a 36 anni e 146 giorni.

Di 91 incontri complessivi l’Udinese è riuscita a vincerne 12 e pareggiarne 17, 62 le sconfitte.

L’ultima vittoria friulana è datata 23 agosto 2015 grazie alla rete vincente di Cyril Thereau.

L’ultima sconfitta che la Juventus ha subito in casa friulana invece risale a dieci anni fa: era il 3 aprile 2010 e la Vecchia Signora di Alberto Zaccheroni venne abbattuta dall’Udinese di Pasquale Marino che le inflisse un sonoro 3-0 a firma di Alexis Sanchez, Simone Pepe e Antonio Di Natale.