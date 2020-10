Udinese, Okaka: questione di testa

Dopo quello di Juan Musso che lo scorso campionato raggiunse il maggior numero di clean sheet per un portiere di Serie A (14), si registra ancora un record in casa Udinese: il match del Franchi contro la formazione di Iachini ha portato una sconfitta ai bianconeri ma anche un primato messo a segno da Stefano Okaka: dal gennaio 2019, data del suo arrivo in Friuli, l’attaccante di Castiglione del Lago ha realizzato ben nove gol di testa, nessuno meglio di lui in Serie A. Se poi consideriamo i 5 maggiori campionati europei, solo Lewandowski (11) e Wood (10) hanno fatto meglio del numero 7 bianconero (Fonte dati TMW). “Si parla poco di me? Non so, io penso a fare il mio lavoro da quindici anni a questa parte. Quello che è importante per me è fare sempre il massimo in campo e metterci la faccia per i miei compagni, poi se parlano o meno di me mi importa poco” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l’attaccante che con i suoi colpi di testa ha dato una bella scossa alla languente capacità offensiva dell’Udinese.