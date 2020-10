Udinese – Parma, arbitra Fabbri

Sarà il fischietto ravennate dirigere la gara tra bianconeri e crociati

UDINESE – PARMA h.18.00

FABBRI

CAPALDO – SECHI

IV: ROS

VAR: GUIDA

AVAR: PERETTI

Fabbri ha incontrato l’Udinese in 7 occasioni con un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Altrettanti incontri con i crociati, chiusi con 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

In Roma-Parma dell’otto luglio 2020 un contestato episodio ai danni dei crociati circa l’arbitraggio di Michael Fabbri: Mancini allarga il braccio dà un colpo alla palla, Fabbri non fischia e viene richiamato al Var: rivede attentamente l’azione ma decide di non darlo “Per me è spalla, non è rigore” si giustifica l’arbitronella perplessità generale.