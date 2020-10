Udinese-Parma, i precedenti

Quella in programma domenica 18 alle 18 al Friuli è la sfida numero 47 tra le due squadre.

Questi i precedenti in Serie A: 15 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte per i bianconeri. Nelle 23 gare disputate in terra friulana l’Udinese ha riportato 10 successi, 7 pareggi e 6 sconfitte.Il Parma ha vinto le ultime tre sfide contro l’Udinese in campionato, nessuna delle due

formazioni ha ottenuto quattro successi di fila contro l’altra in Serie A TIM.

Il Parma ha vinto le ultime due trasferte contro l’Udinese in campionato, solo contro il

Piacenza (quattro nel febbraio 2002), la Fiorentina (tre nell’aprile 2002) e il Bologna (tre nel

marzo 1998) ha ottenuto più successi esterni di fila contro una singola avversaria in Serie A

TIM.

L’Udinese ha perso le prime tre gare di questo campionato, solo una volta nella sua storia è

uscita sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A TIM (nel 2010/11).

L’Udinese è l’unica squadra che non ha segnato in questo campionato (già record negativo

per i friulani dopo tre giornate) – nel XXI secolo solo tre squadre sono rimaste a secco di gol in

tutte le prime quattro gare stagionali di Serie A TIM: Crotone nel 2017/18, Bologna e

Frosinone entrambi nel 2018/19.

Il Parma ha vinto 1-0 l’ultimo match di campionato contro l’Hellas Verona: dal loro ritorno in

Serie A TIM nel 2018/19, solo una volta i Ducali hanno ottenuto due successi di fila in

Serie A TIM senza subire alcun gol (settembre 2018).

15 degli ultimi 16 gol dell’Udinese in campionato sono arrivati su azione, l’altra rete su

sviluppi di corner (Samir contro il Lecce lo scorso luglio).

Le ultime sette reti del Parma in Serie A TIM sono stata realizzate su azione, tutte da

giocatori diversi (incluso un autogol).

Rodrigo de Paul è il giocatore che ha percorso la maggiore distanza con

movimenti palla al piede in questa Serie A TIM: 1065 metri, almeno 211 in più di chiunque

altro.

I MARCATORI DI UDINESE-PARMA

UDINESE 59 reti. 11 reti: Di Natale; 4 reti: Bierhoff; 3 reti: Jankulovski, Muriel; 2 reti: Balbo, M. Amoroso, Muzzi, Barreto, Jorgensen, Iaquinta, Asamoah K. Pereyra, Heurtaux; una rete: Bertotto, Pierini, Sosa, Fiore, Alberto, Pizarro, Kroldrup, Di Michele, Fava, Felipe, Obodo, Muntari, Zapata, Quagliarella, Badu, Thereau, Okaka, Lasagna; autoreti: Apolloni, Ferrari M..

PARMA 67 reti. 7 reti: Crespo, 5 reti: Gilardino; 4 reti: Di Vaio; 3 reti: Melli, Adriano, Amauri; 2 reti: M.Amoroso, Corradi, A.Lucarelli, Cassano, Gervinho, Inglese, Gagliolo; una rete: Grun, Asprilla, Zè Maria, Sensini, Maniero, Strada, Stanic, Vanoli P., Lamouchi, Micoud, Diana, Hakan Sukur, Barone, Nakata, Cigarini, C.Lucarelli, Budan, Parravicini, Rossi, Paloschi, Biabiany, Giovinco, Marchionni, Palladino, Mauri, Varela, Kulusevski.