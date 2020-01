Udinese – Sassuolo: la guida statistica

Per la 19^ giornata della Serie A TIM, l’Udinese affronta il Sassuolo nel lunch match di domenica 12 gennaio (12,30 il fischio d’inizio alla Dacia Arena).

I PRECEDENTI

Quella in calendario alla “Dacia Arena” sarà la sfida di campionato in serie A numero tredici tra l’Udinese e il Sassuolo. La prima volta tra le due formazioni porta la data del 30 ottobre 2013, a Reggio Emilia, con l’Udinese di Francesco Guidolin che vinse per 2-1 con reti nell’ordine di Di Natale su rigore, Zaza e Muriel. Nel ritorno a Udine la squadra bianconera vinse ancora grazie ad una rete di Di Natale al minuto 26. Lo scorso anno alla “Dacia Arena”, il 20 aprile 2019, trentatreesima giornata, uscì il segno “X”, 1-1, con reti di Sensi e autogol di Lirola. Questo il bilancio dei dodici precedenti confronti: 3 vittorie per l’Udinese, 4 vittorie per il Sassuolo, 5 i pareggi. In fatto di gol conduce sempre la formazione emiliana andata a bersaglio 10 volte contro 9 dell’Udinese. Di seguito riportiamo tutti i marcatori della storia di questa sfida.

I MARCATORI DI UDINESE-SASSUOLO

UDINESE: 9 reti – 2 reti: Di Natale, Fofana; una rete: Muriel, Thereau, D. Zapata, Barak. Autorete: Lirola.

SASSUOLO 10 reti – 3 reti: Defrel; 2 reti: Zaza, Sensi; una rete: Magnanelli, Politano: autorete: Ali Adnan.

DOPPI EX – Ricordiamo, tra coloro che hanno indossato o allenato entrambe le squadre, Fulvio Zuccheri, Ferdinando Sforzini, Massimiliano Allegri, Andrea Mandorlini, Daniele Arrigoni, Alessandro Noselli, Alberto Malesani, Ezio Sella, Thomas Manfredini, Antonio Floro Flores, Cesare Natali, Alexis Zapata, Giuseppe Iachini. (Udinese.it)