Udinese – Sassuolo: la moviola. Dubbio sul primo gol bianconero

L’Udinese vince con merito 3-0 sul Sassuolo, ma la moviola del giorno dopo, analizzata dalla Gazzetta, sottolinea che “Un dubbio all’ora di pranzo può farti andare tutto di traverso. Così De Zerbi, già critico con arbitri e Var, ieri potrebbe aver mal digerito il primo dei tre gol di Udinese-Sassuolo. Sì perché al 14’ Okaka su cross di Mandragora insacca, ma in area Ferrari va giù. Per arbitro e Var tutto ok, ma Becao sembra cercare l’avversario prima di bloccarlo di spalle. Non è giudicato falloso né intenzionale ma il dubbio resta e se così fosse il gol andrebbe annullatoW.