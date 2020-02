Udinese-Verona, precedenti e statistiche

I bianconeri sono reduci dal pareggio ottenuto al Rigamonti col Brescia, interrompendo così la striscia di tre sconfitte maturate contro Milan, Parma e Inter. Il Verona arriva invece dalla vittoria casalinga contro la capolista Juventus e non perde dallo scorso 7 dicembre, quando fu l’Atalanta a imporsi per 3-2 al Gewiss Stadium.

L’incontro di andata, giocato al Bentegodi nel turno infrasettimanale del 25 settembre 2019, si concluse col punteggio di 0-0. Si tratta dell’unico risultato a reti bianche fuori casa per l’Udinese e dell’unico tra le mura amiche per il Verona. Entrambe le formazioni, nel corso del campionato, hanno pareggiato senza reti in una sola altra occasione: i bianconeri in casa con la Spal il 10 novembre, i gialloblu nel recupero della 17^ giornata giocato il 5 febbraio all’Olimpico contro la Lazio.

Due vittorie dei friulani negli ultimi due derby del Triveneto giocate in casa. Il pareggio invece non si verifica ad Udine dal 12 dicembre del 1999 (un 3-3 in rimonta per i padroni di casa che erano sotto per 3-1).

I gialloblu sono la squadra che ha chiuso più partite con la porta imbattuta (otto volte) insieme a Milan, Inter e Lazio. Udinese subito dietro a quota 7. I bianconeri sono gli unici in A a non aver usufruito ancora di un calcio di rigore a favore e sono a quota 8 per i penalty avuti contro.

Il miglior realizzatore delle due squadre è il bianconero Rodrigo De Paul, che nello scorso turno a Brescia he realizzato il suo quinto gol stagionale. Nella classifica marcatori dell’Udinese seguono Kevin Lasagna e Stefano Okaka con 4 reti. Per l’Hellas comanda invece Giampaolo Pazzini con 4 reti,

Considerando Serie A e B, al Friuli le squadre si sono incontrate 25 volte (13 vittorie Udinese 6 pareggi 6 vittorie Verona) con 59 reti messe a segno dai friulani e 38 per il Verona.

La prima sfida a Udine avvenne nel 1930/1931 Serie B Udinese vs Verona 1-3, mentre l’ultima risale al 2017/2018 Serie A Udinese vs Verona 4-0