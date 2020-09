Verona-Udinese: dirige Volpi

Sarà il fischietto della sezione di Arezzo a dirigere la partita valevole per la seconda giornata di campionato in programma domenica al Bentegodi

VERONA – UDINESE h.15.00

VOLPI

CECCONI – ROBILOTTA M.

IV: ROS

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI

L’arbitro Manuel Volpi promosso in CAN B al termine della stagione 2017/18, ha esordito in Serie A il 24 febbraio 2019 nella partita Chievo-Genoa, terminata 0-0. Il primo anno da arbitro in serie B si chiude in maniera molto positiva con la designazione per una seconda gara in serie A, in occasione dell’ultima giornata di campionato 2018-19, dirige Cagliari-Udinese il 26 maggio 2019 terminata con la vittoria friulana per 1-2. Con la riunificazione di CAN A e CAN B, Volpi viene inserito in quest’ultimo organico: dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Al termine della stagione 2019-20 ha diretto 5 gare in serie A.