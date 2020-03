Coronavirus: Zico saluta i friulani: “Un abbraccio per tutti e mandi”

“Cari amici italiani anche i friulani in Brasile siamo siamo tutti molto preoccupati. Tutto questo che se succede, non solo in Italia ma adesso anche in Brasile e in tutto il mondo, aspettiamo tutti che più presto possa passare e che si trovi una bella soluzione. Fino a che le cose non vanno bene, dobbiamo tutti rispettare quello che il Ministero della Salute dice, invitando tutta la gente a rimanere a casa e stare lontana da ogni manifestazione e tutto quello che possa venire a pregiudicare la nostra salute. Un abbraccio per tutti e mandi”.