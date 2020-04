“I Amis dal Udines” sostiene il viaggio della speranza della piccola Giulia, paziente oncologica

Uno degli scopi dell’Udinese Club di Tarcento “L’Amis dal Udines” è rivolgere un’attenzione particolare alle difficoltà delle persone meno fortunate perciò, anche se in maniera minima e in questo momento difficile per tutti, ha deciso di dare il suo contributo aiutando la piccola Giulia, 6 anni, paziente oncologica, che ha bisogno di cure all’estero.

L’Associazione ‘La casa di Joy‘ ha dato il via alla raccolta fondi per sostenere il viaggio della speranza di Giulia.

Il Club ha risposto all’appello acquistando diverse uova pasquali che sono poi state donate al personale del “Ambulatorio Maxillo-Facciale e Odontostomatologia” e agli operatori della “Squadra Volanti” di Udine.

E’ possibile acquistare le uova ordinando almeno un pacco da dieci che verranno recapitate a domicilio da personale autorizzato.

Per tutte le informazioni, scrivere a www.associazionelacasadijoy.it o chiamare il numero dell’associazione 340 2100683.