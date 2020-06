Lotta al razzismo, Sema: “Nessuno può fare tutto, ma tutti possono fare qualcosa”

Su Instagram il giocatore bianconero si schiera nella lotta contro razzismo: tante piccole gocce possono fare un mare di solidarietà per estirpare un male inutile e senza senso

“Solidarietà è la parola di cui penso abbiamo bisogno per raggiungerci gli uni con gli altri. In questi giorni tutti abbiamo visto George Floyd ucciso brutalmente da questi poliziotti e molte persone hanno dimostrato in tutto il mondo ed è stata una cosa meravigliosa da vedere. Credo che il più grande potere per porre fine al razzismo sia INSIEME. Nessuno può fare tutto, ma tutti possiamo fare qualcosa. Essere in grado di parlarne anche quando è difficile e duro e cercare di aiutarsi a vicenda. Non è nero contro bianco. Sono tutti contro il razzismo. È tempo di dimostrarlo nella vita reale e non solo nei social media con hashtag o immagini nere. Dobbiamo dimostrarlo ovunque! Nello sport, intrattenimento, scuole, lavoro ecc.

Sotto la pelle sanguiniamo tutti di rosso, giusto? PROVIAMO UNA VOLTA PER TUTTE A PORRE FINE A TUTTO QUESTO”