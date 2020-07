Magda Pozzo su Instagram: “L’unione fa la differenza”

Magda Pozzo, Strategic Group Coordinator di Udinese Calcio, ha postato un messaggio sul proprio profilo Instagram dopo la conferma della salvezza dell’Udinese e della retrocessione del Watford in Championship:

“Mi sento una privilegiata per tutto ciò che ho e che abbiamo costruito nel tempo con passione, ottimismo e non sempre ovvi e ricercati pragmatismo e professionalità. So che le vittorie rallegrano e riaffermano …. ma le sconfitte insegnano. Vorrei mandare un messaggio a tutti coloro che hanno sempre visto il @watfordfcofficial come aspera concorrenza di @udinesecalcio … beh non avete capito nulla ‼️L’unione tra tradizione ed internazionalità fa la forza e vi auguro di avere una mentalità aperta e di crescita soprattutto per voi e per il vostro progresso personale. perché la giornata di oggi ha dimostrato chiaramente che ci sono stagioni felici e meno felici di uno stesso management. Accettatelo con rispetto perché noi lo abbiamo sempre dimostrato credo con orgoglio e semplicità. Ora pronti e combattenti con l’entusiasmo di sempre