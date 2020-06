Mandragora: “Guardiamo avanti con il cuore e l’atteggiamento dimostrato oggi”

Il centrocampista bianconero, bloccato a letto per l’operazione al ginocchio, su Instagram incoraggia i compagni a continuare con lo stesso spirito dimostrato contro l’Atalanta, nonostante la partita si sia conclusa per loro con una sconfitta. E un ringraziamento a Lasagna per la dedica del gol: “Un gesto che vale più di mille parole! Guardiamo avanti con il cuore e l’atteggiamento dimostrato oggi”

Sempre via social la dedica dell’attaccante per il compagno: “Sei una persona d’oro e questo è il minimo per quello che dai sul campo”