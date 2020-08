Si chiude per l’Udinese una stagione difficile ma terminata in crescendo nel migliore dei modi. Il commento del centrocampista bianconero su Instagram:

“È terminata questa stagione particolare e difficile da diversi punti di vista. Grazie a tutti i nostri tifosi per averci supportato in ogni momento.

Sono orgoglioso di far parte di questa squadra… ragazzi siete grandi, ora un po’ di riposo meritato e ci vediamo presto… ancora più forti!