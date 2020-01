SOCIAL – Le reazioni dei tifosi alla sconfitta bianconera del Tardini

Le reazioni dei tifosi alla sconfitta bianconera del Tardini battono soprattutto sugli errori della squadra che hanno condizionato pesantemente il risultato:

Mah..

Io dico,primo tempo un po’ regalato, ma loro han segnato anche di c…o ,mille rimpalli e gol il primo,deviato il secondo.noi 11 calci d’angolo, 7/8 tiri in porta,loro nel secondo tempo non han visto palla. Poi se sbagli l’impossibile .. (Paolo Stringaro)

Loro Darmian noi dormiam…

Sfortunati cmq… Musso ce ne ha fatte vincere parecchie oggi no… Succede (Ernesto Tubaro)

Giornata completamente storta, primo tempo inguardabile, mentre il Parma si dimostra come sempre fortunatissimo. C’è ancora tanto da migliorare (Giacomo Seba)

Di Natale al vinceve di besol… (Alfredo Bassi)

Non fare punti oggi e a Milano con tante occasioni create è preoccupante. La rosa a mio avviso non è ok così specialmente dopo partenza pussetto. Serve un finalizzatore. Lo dico da anni. Così rischiamo di mangiare i margini e soffrire come ogni anno… Claudio da Udine (Claudio David)

Simpri “Fuarce Udin” …senza se e senza ma !!!!! Grazie ragazzi in campo! E sulla NORD. ..!! Ormai ultimi baluardi coraggiosi in un calcio un po ‘infame’…. (Michele Ursella)