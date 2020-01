Al Palazzo del Principe di Muro Leccese si è svolto sabato sera il gemellaggio tra l’Udinese Club ‘Andrea Coda’ di Fagagna e i tifosi del club ‘Amici Giallorossi‘, per il rigetto Gemellati per lo sport’ che intende promuovere il calcio come veicolo dei valori della fratellanza, dell’amicizia e della solidarietà.

A seguire il video dell’evento dalla pagina a Facebook del club friulano.