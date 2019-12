Rodrigo De Paul per il sociale e sotto Natale con in mente i bambini che stanno male. Per questo il numero 10 dell’Udinese ha voluto far visita a un ospedale in Argentina per portare il suo saluto e qualche dono a quei ragazzi che hanno dovuto passare la festa aspettando Babbo Natale fuori casa.

“Grazie alle ragazze e ai ragazzi degli ospedali Fiorito e del presidente Perón de Avellaneda per la gioia e per i momenti con i sogni sui quali devo ricorrere”, ha scritto il campione bianconero.