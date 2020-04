Udinese Junior Club: prorogata la data d’iscrizione per i piccoli tifosi bianconeri

In questi giorni gestire contemporaneamente il lavoro in casa e i figli più piccoli può essere complicato. Udinese Calcio, in collaborazione con il team di Dynamo Academy, ha organizzato Udinese Junior Club per aiutare i genitori a tenere occupati i propri bambini in casa.

Per chi è? Per tutti i bambini tra i 4 e i 10 anni con almeno un genitore o tutore abbonato a Udinese Calcio nella stagione 2019/20.

Quando? La data di iscrizione è stata prorogata: registrati entro le ore 12.00 di venerdì 10 aprile . Nei giorni successivi riceverai il calendario con le 4 lezioni online da due ore ciascuna. Le 4 lezioni online saranno programmate tra il 14 e il 24 aprile.

Cosa faremo? Per intrattenere i bambini sono previsti giochi, disegni e… ovviamente tanta Udinese!

Come? Nelle 4 giornate in cui sono previste le lezioni online dovrai semplicemente collegare un device (pc, smartphone o tablet) alla piattaforma e poi potrai lasciare il bambino o i bambini insieme allo Staff di Dynamo Academy (per ogni famiglia potranno partecipare fino a 3 bambini collegati dal medesimo dispositivo).

E se mio figlio è distratto? Oltre agli animatori, c’è una regia che segue i bambini e vede se qualcuno è distratto o non segue, in quel caso si attiva l’audio e dalla regia possono coinvolgerlo e attrarre la sua attenzione.

Chi è Dynamo Academy? Dynamo Academy è un’Impresa Sociale che dal 2010 offre programmi esperienziali, di formazione e consulenza, contribuendo alla sostenibilità di Dynamo Camp. Oggi è un punto di riferimento per la formazione coniugando apprendimento e pratica attraverso moduli ricreativi.

