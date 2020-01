“Fratello mio, ti auguro il meglio per questa nuova sfida! So quanto sia stata difficile la decisione per te, perché ti vogliamo bene qui, ma così sarà sempre in ogni posto in cui andrai, per quello che sei come persona! Grazie per ogni momento, qui hai un amico per sempre … Ti voglio bene, qui ti supportiamo sempre”. Così Juan Musso all’amico fraterno Nacho Pussetto appena trasferitosi al Watford.