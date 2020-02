In un post su Twitter il giocatore svedese esprime tutto il suo sollievo dopo la paura per l’infortunio al ginocchio subito nella gara contro il Bologna

“GRAZIE DIO sono stati alcuni giorni difficili con insicurezza e paura per il mio ginocchio, ma con Dio al nostro fianco niente è impossibile e ho ottenuto la risposta per cui ho pregato. Il mio ginocchio è buono e non vedo l’ora di tornare in campo al più presto”