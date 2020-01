Udinese social club: i tweet del club fanno infuriare i tifosi. Chi li gestisce?

Premessa. Un club calcistico professionistico non può essere come un suo tifoso della curva. Un po’ di stile ed eleganza sono obbligatori. Ma non per questo si deve dimenticare il proprio simbolo, che per etimologia sta a significare proprio “pezzo mancante” (dal greco symobolon, appunto). Quindi se quella “V” rovesciata che da secoli significa Udine, lo stesso emblema portato sulle maglie e sul logo dell’Udinese devono essere rispettati per la gente che rappresenta.

Ma si sa il calcio moderno come la politica e tante altre cose va avanti a colpi di tweet o post su instagram. pensate, non c’è nemmeno la traduzione nella lingua italiana. Ma a volte si va oltre e mentre i tifosi dell’Udinese Calcio 1896 vedono naufragare la propria squadra dinanzi alla Juve, con Gotti che manda in campo le riserve per valutare, come se la competizione fosse una sorta di amichevole fuori programma (non è il solo, non preoccupatevi, da anni la Coppa Italia diventa un rammarico solo quando si guarda la finale), qualcuno che gestisce il profilo social dell’Udinese invece di segnalare i gol a raffica della Juve senza commenti particolari, ecco che si inventa frasi che di certo non sono passate inosservate a chi ha Udine nel cuore e nell’anima. Anzi. Va detto che non c’è stato nessun commento ufficiale, ma d’incanto i tweet oramai impressi nella mente dei tifosi non esistono più. Miracoli di Internet, tanta memoria, ma nessuna memoria.

«26′ Dybala! Rigore perfetto e gol del 2-0». E poi: «57′ Dybala! Numero e terza rete con un tiro pazzesco sotto il sette!».

«75′ Cambio della Juventus, esce Dybala tra gli applausi ed entra Pjaca».