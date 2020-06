Zaniolo a Mandragora: “Ti sono vicino Rolly, so cosa si prova”

Bruttissima notizia per l’Udinese che ha perso una pedina fondamentale per il centrocampo. Da indiscrezioni rilasciate da ‘Sky Sport’, gli esami strumentali confermano che Rolando Mandragora ha riportato nel match contro il Torino la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, infortunio che lo terrebbe fuori dai giochi per almeno 6 mesi.

Nicolò Zaniolo ha voluto far sentire la propria vicinanza al centrocampista avendo subito lo stesso infortunio: sul proprio profilo ‘Instagram’ ha scritto infatti “Ti sono vicino Rolly. So cosa si prova in questi momenti. In bocca al lupo per tutto”.