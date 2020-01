Gli impareggiabili dell’Udinese Club Zebrette del Friuli di San Daniele ancora una volta presenti! anche a Lecce, nel giorno dell’Epifania un gruppo ha deciso di seguire i bianconeri in una trasferta che comprende anche visite culturali a quella che è chiamata la Firenze del Sud. Poi tutti a Via del Mare sperando che i bianconeri si ricordino che l’affetto, i Friuli, non viene mai meno.