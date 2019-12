Udinese Club SGN: Si è capito subito che la squadra non osava assolutamente niente

Il resoconto della trasferta a Torino da parte dei tifosi del club San Giovanni al Natisone, non senza amarezza..

Noi tifosi siamo partiti dal Friuli, con molta più determinazione, convinzione e orgoglio, dei giocatori dell’Udinese scesi sul rettangolo di gioco.

Già dalle prime fasi dell’incontro, si è capito che la squadra non osava assolutamente niente, sia per bloccare armata Juventina, sia per strappare almeno un po’ di dignità da quello stadio.

Nel secondo tempo qualche buona occasione si è vista, ma non è servito purtroppo a rimediare il basso rendimento del primo tempo.

Loro forti e bravi a chiudere subito il mach.

Da parte nostra (tifosi), come viaggio, come gruppo, come compagnia, è andato tutto molto bene. Tanti bambini al seguito, tutti molto simpatici.

Nonostante la sconfitta, ci siamo caricati il morale, con del buon cibo e naturalmente con delle bevande adatte anche a far fronte al freddo pungente della sera.

Tanti i commenti post partita. Tante le speranze nei nostri cuori. Il campionato ha ancora parecchie partite da disputare, con parecchi punti a disposizione. La salvezza è ancora tutta da conquistare.

Contenti per la trasferta, un po’ meno per il risultato.

Grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato sul nostro pullman.

ALE UDIN.

Mandi mandi .