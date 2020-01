Una trasferta memorabile per i 200 eroi di Lecce. Le foto dal club di San Daniele nell’albergo della squadra

Memorabile: per la bellezza della Puglia, di Lecce e del risultato dell’Udinese. La trasferta in Salento da parte dei 200 tifosi bianconeri al seguito della squadra si sintetizza così, aggiungendoci pure quel freddo e per quel vento che a Udine mancano da tempo e nel profondo sud sono diventati quasi norma. Poi qualcuno nega il surriscaldamento globale e i suoi effetti.

Oltre agli Ultras presenti i club San Daniele, Orsaria, club Friuli, oltre a piccoli gruppi “solitari” che si sono organizzati per poter unire la gita per l’epifania alla gioia per la vittoria. Di seguito le foto del club San Daniele da sempre presente a tutte le trasferte dei bianconeri e accolto anche nell’albergo della squadra. Una soddisfazione e in più, come i gemellaggi con i tifosi giallorossi, perché il calcio non è solo polemica ma spesso fa nascere amicizie, peccato che qualcuno in alto se ne dimentichi…