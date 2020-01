Calciomercato Napoli – L’affare non si fa, salta tutto | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli

NEWS NAPOLI – Sono ore caldissime quelle che si vivono in casa Napoli. Dopo la vittoria contro i bianconeri gli animi si sono ri-accesi in maniera importantissima decretando una rinascita che solamente fino a qualche giorno fa sembrava praticamente impossibile. Ecco il motivo per cui da ora fino alla chiusura del calciomercato sarà importante anche capire quale potrebbe essere e quale realmente sarà la reazione da parte della società in questo senso. Visto che potrebbero arrivare delle sorprese importanti. Una di queste, nelle ultime ore, era stata individuata in Petagna. Il calciatore della Spal su cui il Napoli avrebbe deciso di puntare in maniera importante. Ma che invece, salvo clamorosi colpi di scena, rimarrà dov'è. Parlando in esclusiva ai microfoni dei nostri colleghi di redazione di Cittaceleste.it, infatti, il DS della Spal Davide Vagnati svela che: "Questa mattina abbiamo declinato l'offerta del Napoli. Il giocatore rimarrà con noi fino al termine della stagione". Insomma, una chiusura vera e propria che sembra far tramontare (salvo colpi di scena) in maniera definitiva l'affare in questione. Mentre la caccia ad un nuovo attaccante potrebbe ripartire da qui a breve.