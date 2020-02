Coronavirus, arriva l’annuncio ufficiale del Governo a tutti gli italiani!

Ultime notizie Coronavirus

Sono ore di fuoco quelle che gli Italiani stanno vivendo. Il motivo è all'ordine del giorno: il Coronavirus tiene tutti in apprensione e anche per questo motivo, è bene informarsi su quanto accade nella maniera più giusta ed affidabile. Sui social e non solo si sta spargendo infatti una voce priva di qualsiasi fondamento che rende necessario un intervento da parte del governo stesso che infatti, pochi minuti fa attraverso una nota ufficiale, ha dovuto chiarire la situazione. Eccola: "La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento". Un messaggio chiarissimo alla popolazione Italiana che proprio per questo motivo, è invitata ad informarsi attraverso le fonti ufficiali o comunque verificando tutte le fonti in questione.