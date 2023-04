Udinese-Cremonese / Ecco la partita perfetta vista dallo stadio: VIDEO

L'Udinese si toglie qualche peso di dosso grazie alla grandissima vittoria maturata l'altro giorno contro la Cremonese. Il video del match

L'Udinese torna alla vittoria dopo parecchie sofferenze e non può fare altro che essere felice dell'ottima prestazione messa a referto contro la Cremonese di Davide Ballardini. Una prova che fa riflettere e non poco sulla squadra di Andrea Sottil. Al termine dell'incontro sono tanti anche i rimorsi per una stagione non giocata sempre al massimo che avrebbe potuto portare qualche successo in più