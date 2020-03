Governo, Conte fa un nuovo annuncio agli Italiani. Il calcio… pure!

Ultime notizie Governo

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, torna a parlare. Facendo – dalle colonne de "Il Sole 24 Ore" – un nuovo annuncio a tutta la popolazione Italiana che sembra presagire delle nuove decisioni importanti e per certi versi, anche scontate: "Ridurremo le restrizioni fino alla loro completa eliminazione, ma lo faremo gradualmente, per evitare che gli sforzi sin qui compiuti siano vani". Parole, a cui ne seguono altre: "Al momento è prematuro fare previsioni, ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità – spiega il premier – Possiamo già dire che, come già anticipato dal ministro Azzolina, la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche dopo il 3 aprile". In questo senso, anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese considera quel termine prematuro, allo stato attuale dei fatti: "Se andiamo a vedere i dati di ieri, mi viene da pensare che sia una data troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto". Dunque, sembra oramai quasi sicuro – anche se non ancora ufficiale – che la proroga delle attuali misure dovrebbe essere rimandata di qualche giorno. Probabilmente, di 15 giorni. E pure dal mondo del calcio, arrivano parole che vanno in questo senso. Parole, molto toccanti