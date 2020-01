Governo, occhio al colpo di scena: ecco cosa potrebbe succedere ora

Ultime notizie Governo

Il voto in Emilia Romagna ha dato ragione a Bonaccini, il governatore uscente che è stato dunque riconfermato dalla popolazione Emiliano-Romagnola chiamata a votare nella giornata di ieri. La Lega ne esce sconfitta, raccogliendo però la possibilità di poter dire che se fino a ieri non ci sarebbe mai stata partita fra destra e sinistra, ora, il PD ha dovuto faticare più del solito per raggiungere la vittoria. Che però, alla fine è arrivata e per i numeri, per l’elezione del candidato Presidente, questo è quello che conta. Quello che viene ora da domandarsi è cosa potrà accadere da qui a qualche mese. Si andrà al voto? Se sì, quando? >>> CONTINUA A LEGGERE