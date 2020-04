Governo, parole chiarissime: “Ecco quando torneremo alla normalità”

Ultime notizie Governo

Il Ministro della Salute speranza parla molto chiaramente. Durante la presentazione dell'HUB della terapia intensiva promosso dalla Regione Emilia Romagna, dichiara: "Stiamo lavorando – le parole riprese da RaiNews – a una risposta di sistema per riportare famiglie, imprese e persone a ricominciare a vivere pienamente le proprie esistenze. Lo faremo quando la comunità scientifica consegnerà al mondo il vaccino, ma nel frattempo dobbiamo tenerci pronti ed essere all'altezza. Fino a quando non avremo un vaccino, il distanziamento sociale è l'unica arma che abbiamo". Parole chiare, chiarissime: "Guai a pensare che i segnali incoraggianti che arrivano, come il primo alleggerimento delle terapie intensive siano uno scampato pericolo. Cogliamo i primi frutti di sacrifici enormi, ma siamo ancora dentro questa crisi, ci sarà bisogno ancora di una stagione di grande rigore per non vanificare il lavoro straordinario fatto. Basta poco, anche una leggerezza in più". Anche per questo motivo sarà importante capire come dovranno avvenire le varie riaperture. Dalle aziende a cose meno importanti, come il calcio. Che – secondo alcune indiscrezioni – potrebbe ripartire a fine Maggio.