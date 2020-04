Dal Governo arriva l’annuncio sulla Serie A: ecco cosa potrebbe succedere

Ultime notizie Governo

Il Governo si prepara alla fase 2: ecco cosa potrebbe accadere

Non è un momento facile e non lo è per nessuno. Su questo, non sembrano esserci dubbi. Di sicuro, fra tutte le cose a cui gli Italiani stanno pensando ora non c’è il calcio che però, vive anch’esso un momento complicato. Basti pensare che quel mondo, quello del pallone, non è composto solamente da campioni multi-milionari. Ma anche da addetti ai lavori, da magazzinieri o semplicemente da giocatori di serie inferiori, che con lo stipendio – come tutti – ci pagano l’affitto. E allora, ecco che importante, diventa anche il fatto di dover capire quando potrebbe riprendere a correre un’industria che ha e avrebbe il grande merito, di regalarci anche un po’ di sana distrazione >>> CONTINUA A LEGGERE