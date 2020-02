Napoli Calcio – Attenzione: ADL può prendere una decisione clamorosa

Ultime notizie Napoli

MERCATO NAPOLI – Le buone prove in coppa Italia e la classifica di serie A che vede il Napoli distante soltanto 2 punti dalla zona Europa League, hanno fatto levitare le quotazioni di Gattuso, fino a poche settimane fa quasi certo dell’addio a fine stagione. Come si legge sul portale Gonfialarete.com Aurelio De Laurentiis avrebbe in testa 4 nomi nel caso in cui il tecnico calabrese dovesse lasciare a giugno. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha individuato come profilo perfetto per creare un nuovo ciclo Ivan Juric dell’Hellas Verona, che però non convince ancora del tutto il presidente dei partenopei. ADL ha un sogno nel cassetto, riportare Maurizio Sarri all’ombra del Vesuvio. Date le indiscrezioni che circolano a Torino sul futuro del tecnico campano, l’ipotesi di un suo clamoroso ritorno nella squadra che più di tutte ha dimostrato di assorbire i suoi dettami tattici, non è così peregrina. De Laurentiis non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Gian Piero Gasperini, l’attuale tecnico dell’Atalanta, era stato molto vicino al Napoli nel 2010, quando alla fine la società scelse di puntare in extremis su Walter Mazzarri. Dulcis in fundo, il nome forse più stuzzicante, già accostato agli azzurri due anni fa. Si tratta di Simone Inzaghi, che sta portando i biancocelesti a lottare per lo scudetto. Il tecnico piacentino, qualora dovesse centrare minimo la Champions, potrebbe decidere di lasciare la capitale al culmine di un ciclo ricco di successi e di trofei. Ribadiamo che il feeling con Gattuso è ancora buono, ma nel caso in cui il rapporto dovesse scalfirsi a causa di ulteriori risultati deludenti, ADL avrebbe da sfogliare una margherita con petali di tutto rispetto. Ma non solo. Stando alle ultime notizie, infatti, ADL starebbe valutando anche qualche altro colpo davvero clamoroso da mettere in mezzo al campo >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA