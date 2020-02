Napoli Calcio – Mercato, ADL vuole sfilare un colpo al Barcellona

Ultime notizie Napoli

NEWS NAPOLI – I risultati stagionali sono al di sotto delle aspettative, considerato anche l’ingente quantità di denaro spesa dal presidente Aurelio De Laurentiis per rinforzare il Napoli. Alla base dei numerosi passi falsi della squadra di Gattuso ci sarebbero non soltanto motivazioni tecniche, ma anche uno spogliatoio dove serpeggiano malumori soprattutto da parte di alcuni big. Vista la situazione delicata, la dirigenza dei partenopei ha intenzione di compiere una vera e propria rivoluzione, vendendo alcuni pezzi da 90 per investire in giocatori altrettanto forti, ma soprattutto motivati. Ieri sera nella gara di San Siro contro i nerazzurri, Giuntoli ha studiato quello che potrebbe essere il primo acquisto per il centrocampo >>> CONTINUA A LEGGERE