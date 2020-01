Napoli Calcio – Mercato, affare fatto? No: salta tutto!

Il Napoli guarda avanti. La sconfitta contro i nerazzurri di Antonio Conte pesa e non tanto nelle aspettative (si sapeva che sarebbe stato un match durissimo) quanto nella speranza di raggiungere un posto in Champions che sarebbe a dir poco fondamentale. Ma a questo proposito va detto che con i nerazzurri, ora, rischia di saltare un affare che fino a qualche giorno fa sembrava praticamente fatto. Stiamo parlando dello scambio fra Politano e Llorente che a quanto riportato da Ciro Venerato in diretta RAI, dovrebbe finire praticamente in un nulla di fatto. Detto questo comunque, le mosse di mercato degli Azzurri potrebbero comunque sbloccare altri nomi.

Sempre secondo quanto riportato dalla stessa fonte, De Laurentiis avrebbe già acquistato per giugno Rrahmani e Amrabat, opzionando Kumbulla. Mentre Ghoulam sarebbe stato proposto a Marotta, ma Conte non è convinto e anche qui, tutto rischia di rimanere fermo. Attenzione invece a Kurzawa del PSG, che ora, sarebbe finito sul taccuino di Giuntoli e per cui nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità.