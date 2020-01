Napoli Calcio – Mercato, Auriemma spiazza i tifosi: avete sentito?

Il noto giornalista di fede Azzurra, Raffaele Auriemma, fa il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe succedere nel mercato del Napoli. Mertens pronto a dire addio? Non proprio. Anzi, in ballo, ci sarebbe qualcos’altro di abbastanza diverso da questo futuro raccontato dai media. Stando a quanto si legge nell’articolo di Auriemma pubblicato su TuttoSport, infatti, il progetto sarebbe diverso: “Alla fine potrebbe essere trovata una soluzione favorevole a tutti. Anche perché il desiderio di Mertens è di chiudere la carriera con il Napoli, per poi restare in azzurro anche dopo, con un ruolo da dirigente. E non solo. L’attaccante belga vorrebbe proporsi per creare un ponte tra Napoli ed il Belgio, con lo scopo di portare in azzurro i giovani talenti fiamminghi. Mertens scalpita anche per tornare in campo e lunedì prossimo potrebbe finire il calvaria con la convocazione per la sfida contro la Sampdoria”. Dunque, un ribaltone totale rispetto al racconto che era stato fatto (non da Auriemma) fino ad oggi. Mertens non solo potrebbe rimanere Azzurro da calciatore, ma potrebbe farlo pure da dirigente del Napoli. Insomma, un vero e proprio colpo di scena che fino a qualche giorno fa non sarebbe nemmeno potuto essere immaginato da nessuno degli addetti ai lavori. Si vedrà. Nel frattempo, comunque, arriva anche un’altra notizia clamorosa in casa Napoli >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA