Napoli Calcio – Mercato, ADL vuole costruire un centrocampo super!

Ultime notizie Napoli

Il Napoli rischia di veder smantellato il proprio centrocampo. O quantomeno, di veder partire due pedine importantissime come Allan e Fabian Ruiz, appetiti da tutte le big italiane ed europee. Il lato positivo è che dalle loro eventuali cessioni – molto probabile quella del brasiliano – si possa ricavare un tesoretto di tutto rispetto da spendere sul prossimo mercato. Per rinforzare il reparto nevralgico del campo. De Laurentiis non intende ridimensionare le ambizioni dei partenopei, urgono calciatori di primo livello per riportare il club campano ai fasti che gli competono >>> VAI ALLA LISTA