Napoli Calcio – Mercato, Giuntoli valuta 2 colpi dalla Roma!

Ultime notizie Napoli

La crisi finanziaria del sistema calcio influenzerà in maniera pesante anche il prossimo mercato che si baserà in larga parte su scambi, dato che il danaro cash sarà ridotto ai minimi termini. Ciò non toglie che società ambiziose come il Napoli vogliano migliorare la propria rosa per dare l’assalto ai primi posti il prossimo anno. Le zone del campo che hanno bisogno di rinforzi con maggiore urgenza sono l’attacco e la fascia destra di difesa, senza tralasciare il centro della retroguardia qualora dovesse partire Koulibaly. Come riporta il Corriere dello Sport il ds dei partenopei Giuntoli starebbe guardando in casa dei giallorossi capitolini per due calciatori >>> CONTINUA A LEGGERE