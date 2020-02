Napoli Calcio – Mercato, colpi da urlo per l’estate: ecco la lista

Ultime notizie Napoli

NEWS NAPOLI – L'obiettivo del Napoli per la prossima stagione è giocare le coppe europee. Dato che partecipare alla Champions 2020-2021 appare alquanto improbabile, gli uomini di Gattuso faranno di tutto per centrare almeno l'Europa League, o piazzandosi fra le prime sei in campionato o vincendo la coppa Italia. Questo passo indietro rispetto alle stagioni precedenti non precluderà ad Aurelio De Laurentiis di intavolare un mercato di altissimo livello. Il reparto che subirà il cambiamento più massiccio dovrebbe essere il centrocampo, è proprio lì che saranno concentrati i maggiori sforzi economici per assicurarsi almeno un paio di giocatori di assoluto valore e di esperienza internazionale