Napoli Calcio – Mercato, ADL ci riprova: “Ha un sogno!”

Ultime notizie Napoli

La stagione agonistica del Napoli, impegnato ancora su tre fronti, in un modo o nell’altro finirà. Nel frattempo De Laurentiis sta studiando le mosse per il prossimo mercato. I movimenti in uscita saranno piuttosto consistenti, ci saranno addii dolorosi. Ma arriveranno nelle casse azzurre soldi freschi da investire per i nuovi campioni da regalare a Gattuso. Il sogno di mercato della dirigenza partenopea sarebbe ora abbstanza chiaro >>> CONTINUA A LEGGERE