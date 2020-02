Napoli Calcio – Mercato, Di Marzio fa sognare i tifosi: avete sentito?

Ultime notizie Napoli

Gli ultimi risultati positivi hanno fatto tornare il sorriso in casa Napoli, persino il quarto posto, utile per la qualificazione diretta alla prossima Champions, non sembra più una chimera impossibile da raggiungere. Merito anche della campagna acquisti invernale che ha portato alla corte di Gattuso nomi del calibro di Politano, Lobotka e Demme nell’immediato ed i colpi in prospettiva Petagna e Rrahmani, che approderanno in campania soltanto questa estate. Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha rivelato la strategia per il prossimo futuro della società campana, “Giuntoli ha iniziato la rivoluzione, che sarà corposa”. I 5 acquisti già archiviati non saranno gli unici colpi che ADL ha in mente, sono pronti altri 5 nomi che eleverebbero non poco il tasso tecnico della squadra >>> VAI ALLA LISTA