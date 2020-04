Napoli Calcio – Mercato, Giuntoli scatenato: ecco cosa pensa di fare

Ultime notizie Napoli

Gli azzurri sono al lavoro per provare a capire che misure prendere in vista di un’estate che si preannuncia caldissima. La volontà da parte della dirigenza sembra chiara: una rivoluzione vera e propria, sia in uscita che in entrata. Prima di tutto, bisognerà capire chi ci sarà sulla panchina. Gattuso, è ovviamente il candidato numero uno. Stando a quanto viene riportato da Ciro Venerato su RadioSportiva, il Napoli sta lavorando al suo rinnovo. Le vedute sono simili e dunque, le possibilità che sia lui a guidare gli Azzurri il prossimo anno sono piuttosto alte. E con la permanenza di Ringhio, ovviamente cambierà anche il mercato. A questo proposito, lo stesso Venerato svela come Giuntoli abbia in mente di rubare un colpo ad Antonio Conte >>> CONTINUA A LEGGERE