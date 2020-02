Napoli Calcio – Mercato, Mr.100 milioni per l’attacco

Ultime notizie Napoli

L’attacco del Napoli il prossimo anno potrebbe perdere almeno due pezzi importanti, Callejon e Mertens che andranno a scadenza, ma si profila la possibilità di cedere altri due giocatori top del reparto avanzato. Da quando è arrivato Gattuso sulla panchina dei partenopei, Lozano ha giocato soltanto scampoli di partita, nonostante l’attaccante messicano sia l’acquisto più pagato della gestione De Laurentiis, inevitabile che si pensi ad un suo addio a fine stagione. Anche le certezze più granitiche, come la permanenza di Milik all’ombra del Vesuvio, potrebbero sgretolarsi di fronte al braccio di ferro fra il centravanti polacco e la società, non disposta a rinnovare alle cifre che pretende l’ex Ajax (4 milioni netti all’anno più bonus). Ecco che si potrebbe creare una pericolosa voragine al centro dell’attacco partenopeo. ADL si è già assicurato le prestazioni di Petagna per la prossima stagione, ma se si vuole competere al livello delle grandi, non può bastare l’innesto dell’attuale punta della Spal. Il presidente, di concerto con il ds Giuntoli, ha già individuato il colpo ad effetto per sostituire degnamente Milik. Si tratterebbe di Mister 100 milioni Belotti, o per lo meno colui che veniva definito tale al termine della stagione 2016-2017, quando segnò la bellezza di 26 goal in serie A. Durante quel mercato estivo fu al centro dei desideri delle big italiane, con i rossoneri che arrivarono ad offrire fino a 70 milioni, prontamente rifiutati da Urbano Cairo: “Per meno di 100 milioni il Gallo non si muove”.

Le ultime annate, al di sotto degli standard iniziali, hanno notevolmente abbassato le quotazioni del centravanti granata, che ora potrebbe partire anche per una cifra intorno ai 50-60 milioni. Per alleviare la spesa, potrebbe essere utilizzato lo stesso Petagna come pedina di scambio. Prima di buttarsi a capofitto su questa trattativa c’è da capire come si evolverà la situazione Milik, ma non è il caso di tirarla per le lunghe, un europeo sopra le righe del Gallo, potrebbe far tornare la sua quotazione su cifre proibitive. Ma non finisce qui. Stando alle ultime notizie, infatti, ADL starebbe valutando anche qualche altro colpo davvero clamoroso da mettere in mezzo al campo >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA