Napoli Calcio – Mercato, spunta un nome a sorpresa per l’attacco

Ultime notizie Napoli

Sebbene sia il reparto nel quale allo stato attuale c'è maggiore abbondanza, per il Napoli il calciomercato si concentrerà in particolare sull'attacco. Praticamente ufficiale il rinnovo di Mertens e l'acquisto di Petagna dalla Spal, la rosa dei partenopei potrebbe veder lasciare a fine stagione addirittura 5 fra centravanti ed esterni. Sul piede di partenza ci sarebbero Callejon, Younes, Llorente e perfino l'ultimo arrivato Lozano, che non ha trovato molto spazio con Gattuso. Fra le cessioni sempre più probabili figura anche quella di Milik, con il quale De Laurentiis non riesce a trovare un accordo per il prolungamento. Vista la rivoluzione che si prospetta nel reparto avanzato è inevitabile che il ds Giuntoli stia monitorando numerosi profili per munire i campani di nuove bocche da fuoco. Ai nomi fatti fino ad ora, il Corriere dello Sport ne ha aggiunto un altro molto affascinante