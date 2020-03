Napoli Calcio – Mercato, pioggia di notizie! E su Ciro Immobile…

Ultime notizie Napoli

Giornata ricchissima di notizie per quel che riguarda gli azzurri ma sopratutto, per quel che riguarda il mercato legato al Napoli. Il noto giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha svelato qualcosa di importante. In primis è confermato che Mertens alla fine dovrebbe firmare un contratto fino al 2022. Ma non solo. Sarebbe partita, in queste ore, l’accelerata per arrivare a definire anche i contratti di Zienlinski e Maksimovic. Su Hasaj qualche dubbio: il difensore, infatti, non è detto che alla fine resti al Napoli e sempre sul fronte delle partenze va sottolineato che per Koulibaly la destinazione più probabile al momento è quella legata al PSG con De Laurentiis che per cederlo, vorrebbe almeno 100 milioni di euro. Sempre in uscita, inoltre, rimane anche Lozano. Detto questo, sempre parlando del mercato del Napoli, in diretta radio è arrivata una grossa indiscrezione su Ciro Immobile >>> CONTINUA A LEGGERE