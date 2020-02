Napoli Calcio – Mercato, nuovo bomber? Ecco 5 idee clamorose

NAPOLI CALCIO – E’ abbastanza chiaro che il prossimo anno Aurelio De Laurentiis opererà una vera e propria rivoluzione in casa Napoli, in parte già avviata con gli acquisti di Demme, Lobotka, Politano e di Petagna e Rrahmani per giugno. Il reparto che subirà gli stravolgimenti maggiori sarà l’attacco. Sicuri della permanenza all’ombra del Vesuvio al momento sembrano essere soltanto Milik, Insigne e l’ex interista appena arrivato. Persino l’acquisto più oneroso della storia del Napoli, Hirving Lozano, pagato circa 50 milioni fra cartellino, bonus e commissioni per Raiola, potrebbe salutare i partenopei. Per il messicano soltanto 47 minuti giocati da quando Gattuso siede sulla panchina degli azzurri. Non c’è bisogno di ricordare, ma noi lo faremo ugualmente, che Mertens e Callejon andranno a scadenza e difficilmente troveranno l’accordo per il rinnovo in questi mesi. Ecco perché Giuntoli ha messo nel mirino 5 nomi importanti per rinnovare il reparto avanzato. Fra questi due sono davvero clamorosi >>> VAI ALLA LISTA